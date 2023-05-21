Волгоградцам пообещали дождь с грозой в начале недели





Начало рабочей недели в Волгограде и области ознаменуется неустойчивой погодой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в понедельник, 22 мая, в Волгограде утром и днем ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Ночью температура упадет до +14...+16º. Днем прогреется до +21...+23º.

Такую же погоду синоптики прогнозируют и в районах области. Кратковременные осадки возможны утром и днем. В ночные часы температура +11...+16º. Днем +21...+26º.

Во вторник, 23 мая, в Волгограде и сельских районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

В Волгограде ночью +13...+15º; днем +22...+24º.

В районах области +11...+16º будет ночью и в дневные часы +19...+24º.



