Волгоградцам пообещали дождь с грозой в начале недели

Общество 21.05.2023 21:38
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21.05.2023 21:38
Начало рабочей недели в Волгограде и области ознаменуется неустойчивой погодой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в понедельник, 22 мая, в Волгограде утром и днем ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Ночью температура упадет до +14...+16º. Днем прогреется до +21...+23º.
Такую же погоду синоптики прогнозируют и в районах области. Кратковременные осадки возможны утром и днем. В ночные часы температура +11...+16º. Днем +21...+26º.
Во вторник, 23 мая, в Волгограде и сельских районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.
В Волгограде ночью +13...+15º; днем +22...+24º.
В районах области +11...+16º будет ночью и в дневные часы +19...+24º.
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