Общество

«Кто-то его укусил»: в хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного бычка

Общество 17.05.2023 14:07
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17.05.2023 14:07


В хуторе Тюринский Кумылженского района Волгоградской области объявлен карантин после гибели бычка от бешенства. Как рассказали V102.RU в администрации Сюляевского сельского поселения, подтверждающие опасную инфекцию анализы пришли накануне. 

– Видимо, бычка укусило какое-то дикое больное животное, – предполагают местные жители. 

В связи с обнаружением смертельной инфекции жители хутора прошли профилактическую вакцинацию. Также привиты были и другие домашние и сельхозживотные. 

Комитет ветеринарии Волгоградской области в настоящее время готовит приказ о введении ограничительных мероприятий в населенном пункте. Так, в хуторе запретят оборот продуктов животноводства,  ввоз и вывоз животных. 

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