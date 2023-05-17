В хуторе Тюринский Кумылженского района Волгоградской области объявлен карантин после гибели бычка от бешенства. Как рассказали V102.RU в администрации Сюляевского сельского поселения, подтверждающие опасную инфекцию анализы пришли накануне.

– Видимо, бычка укусило какое-то дикое больное животное, – предполагают местные жители.

В связи с обнаружением смертельной инфекции жители хутора прошли профилактическую вакцинацию. Также привиты были и другие домашние и сельхозживотные.

Комитет ветеринарии Волгоградской области в настоящее время готовит приказ о введении ограничительных мероприятий в населенном пункте. Так, в хуторе запретят оборот продуктов животноводства, ввоз и вывоз животных.