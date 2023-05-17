Слежка за разрядами молний началась в Волгоградской области

В Волгоградской области внедрили новую разработку научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета» – грозопеленгационную сеть. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, система позволит отслеживать разряды молний и вовремя реагировать на пожары в лесах.

– Для мониторинга места и времени возникновения грозовых разрядов создана сеть, к которой подключены сотрудники региональной диспетчерской службы облкомприроды. Система грозопеленгации работает на основе регистрации электромагнитного излучения молниевых разрядов, – сообщили в профильном комитете обладмина. – Имеющаяся техническая и программная база позволяет обнаружить опасные грозовые разряды с вероятностью 99% и точностью определения до 300 метров.

Сообщается, что полученные данные поступают в информационную систему моментально — синхронизация рассчитывается в наносекундах.

– Это позволяет диспетчерам максимально быстро реагировать на сигналы, передавать информацию наземным службам, и, таким образом, предотвращать возгорания на ранних стадиях, – уточняют специалисты.

В настоящее время, напомним, в Волгоградской области действует пожароопасный сезон, объявленный губернаторов региона. Его окончание намечено на 31 октября.