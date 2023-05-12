Реверсивное движение на Волжской ГЭС отменили днем из-за пробок

Общество 12.05.2023 13:49
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12.05.2023 13:49
Реверсивное движение на Волжской ГЭС будет только вечером и в ночное время. Об этом, как передает V102.RU, сообщил представитель подрядной организации, выполняющей работы по содержанию мостового перехода в Волгоградской области.
- Ремонт здесь разбит на два этапа. За ночь мы отфрезеровали изношенный слой покрытия на первом участке, — рассказал подрядчик. — Сейчас реверсивное движение снято, автомобилисты могу свободно проехать. Однако сегодня, 12 мая, около 19:30 начнется укладка асфальта, и вновь будет организовано реверсивное движение. К сожалению, здесь мы не можем прибегнуть к такому же решению, как при ремонте основного проезда Волжской ГЭС, где ширина проезжей части позволяла использовать две полосы для проезда. В данном случае, чтобы не нарушать технологию укладки асфальта, необходимо либо полностью перекрывать движение, что, конечно, недопустимо, либо использовать реверсивный светофор, что нам и пришлось сделать.
Работы по укладке первого участка асфальтового покрытия планируют завершить к утру и убрать реверс.
- Мы просим с понимаем отнестись к временным неудобствам. Все работы в рамках содержания здесь планируется завершить до конца следующей недели. Помимо замены асфальта также предстоит установить светоотражатели, нанести горизонтальную разметку термопластиком, провести ремонт подпорной стенки, - пояснил представитель подрядной организации.
Ранее сообщалось, что в районе шлюзов Волжской ГЭС в Волгоградской области на две недели вводится реверсивное движение в связи с проведением ремонтных работ по сохранности покрытия дорог и содержания их в нормативном состоянии.
Из-за этого уже вчера днем, 11 мая, между городами Волгоградом и Волжским образовался 8-километровый транспортный затор. Жители сообщили, что из-за дорожного ремонта вынуждены стоять в пробках на плотине ГЭС больше 2,5 часов.
По данным обладминистрации, в 2021 году на мостовом переходе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было капитально отремонтировано 21,8 тыс. кв. м дорожного полотна. Большой объем ремонтных работ был выполнен как снаружи, так и внутри сооружения, где укрепили конструкции.
Фото администрации Волжского / t.me
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