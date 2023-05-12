Реверсивное движение на Волжской ГЭС отменили днем из-за пробок









Реверсивное движение на Волжской ГЭС будет только вечером и в ночное время. Об этом, как передает V102.RU, сообщил представитель подрядной организации, выполняющей работы по содержанию мостового перехода в Волгоградской области.

- Ремонт здесь разбит на два этапа. За ночь мы отфрезеровали изношенный слой покрытия на первом участке, — рассказал подрядчик. — Сейчас реверсивное движение снято, автомобилисты могу свободно проехать. Однако сегодня, 12 мая, около 19:30 начнется укладка асфальта, и вновь будет организовано реверсивное движение. К сожалению, здесь мы не можем прибегнуть к такому же решению, как при ремонте основного проезда Волжской ГЭС, где ширина проезжей части позволяла использовать две полосы для проезда. В данном случае, чтобы не нарушать технологию укладки асфальта, необходимо либо полностью перекрывать движение, что, конечно, недопустимо, либо использовать реверсивный светофор, что нам и пришлось сделать.

Работы по укладке первого участка асфальтового покрытия планируют завершить к утру и убрать реверс.

- Мы просим с понимаем отнестись к временным неудобствам. Все работы в рамках содержания здесь планируется завершить до конца следующей недели. Помимо замены асфальта также предстоит установить светоотражатели, нанести горизонтальную разметку термопластиком, провести ремонт подпорной стенки, - пояснил представитель подрядной организации.

Ранее сообщалось, что в районе шлюзов Волжской ГЭС в Волгоградской области на две недели вводится реверсивное движение в связи с проведением ремонтных работ по сохранности покрытия дорог и содержания их в нормативном состоянии.

По данным обладминистрации, в 2021 году на мостовом переходе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было капитально отремонтировано 21,8 тыс. кв. м дорожного полотна. Большой объем ремонтных работ был выполнен как снаружи, так и внутри сооружения, где укрепили конструкции.

Фото администрации Волжского / t.me