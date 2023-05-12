Общество

Реверсивное движение на Волжской ГЭС отменили днем из-за пробок

Общество 12.05.2023 13:49
0
12.05.2023 13:49



Реверсивное движение на Волжской ГЭС будет только вечером и в ночное время. Об этом, как передает V102.RU, сообщил представитель подрядной организации, выполняющей работы по содержанию мостового перехода в Волгоградской области.
- Ремонт здесь разбит на два этапа. За ночь мы отфрезеровали изношенный слой покрытия на первом участке, — рассказал подрядчик. — Сейчас реверсивное движение снято, автомобилисты могу свободно проехать. Однако сегодня, 12 мая, около 19:30 начнется укладка асфальта, и вновь будет организовано реверсивное движение. К сожалению, здесь мы не можем прибегнуть к такому же решению, как при ремонте основного проезда Волжской ГЭС, где ширина проезжей части позволяла использовать две полосы для проезда. В данном случае, чтобы не нарушать технологию укладки асфальта, необходимо либо полностью перекрывать движение, что, конечно, недопустимо, либо использовать реверсивный светофор, что нам и пришлось сделать. 
Работы по укладке первого участка асфальтового покрытия планируют завершить к утру и убрать реверс. 
- Мы просим с понимаем отнестись к временным неудобствам. Все работы в рамках содержания здесь планируется завершить до конца следующей недели. Помимо замены асфальта также предстоит установить светоотражатели, нанести горизонтальную разметку термопластиком, провести ремонт подпорной стенки, - пояснил представитель подрядной организации.
Ранее сообщалось, что в районе шлюзов Волжской ГЭС в Волгоградской области на две недели вводится реверсивное движение в связи с проведением ремонтных работ по сохранности покрытия дорог и содержания их в нормативном состоянии.
Из-за этого уже вчера днем, 11 мая, между городами Волгоградом и Волжским образовался 8-километровый транспортный затор. Жители сообщили, что из-за дорожного ремонта вынуждены стоять в пробках на плотине ГЭС больше 2,5 часов.   
По данным обладминистрации, в 2021 году на мостовом переходе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было капитально отремонтировано 21,8 тыс. кв. м дорожного полотна. Большой объем ремонтных работ был выполнен как снаружи, так и внутри сооружения, где укрепили конструкции.
Фото администрации Волжского / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.05.2023 12:46
Общество 12.05.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 12:31
Общество 12.05.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 12:12
Общество 12.05.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 11:15
Общество 12.05.2023 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.05.2023 10:43
Общество 12.05.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 10:41
Общество 12.05.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 10:22
Общество 12.05.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 09:28
Общество 12.05.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 09:20
Общество 12.05.2023 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 22:01
Общество 11.05.2023 22:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 20:47
Общество 11.05.2023 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 20:33
Общество 11.05.2023 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 19:04
Общество 11.05.2023 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 18:02
Общество 11.05.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 17:25
Общество 11.05.2023 17:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:14
Подтянут и свеж: опубликовано видео ареста Арсена Мелконяна в суде ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Суд в Волгограде арестовал москвича, избившего сожительницу до смертиСмотреть фотографии
13:49
Реверсивное движение на Волжской ГЭС отменили днем из-за пробокСмотреть фотографии
13:12
Пожар в многоквартирном доме под Волгоградом потушили за 1,5 часаСмотреть фотографии
12:46
Погибшим в СВО открыли мемориальные доски в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
Волгоградская область и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве до 2025 годаСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом горит многоквартирный дом, люди эвакуированыСмотреть фотографии
12:12
Под Волгоградом птицефабрику наказали за трупы птиц и живых грызуновСмотреть фотографии
11:37
У нее была мечта. В Волгограде москвич забил до смерти «незнакомую» сожительницуСмотреть фотографии
11:15
Добро, которым легко поделитьсяСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцы стали чаще смотреть китайские фильмы и сериалыСмотреть фотографии
10:43
На главной высоте России открыли памятный знак ленинградцам, защищавшим СталинградСмотреть фотографии
10:41
«Мы зашли в тупик»: в Волгоградской области с 29 апреля ищут пропавшего боксераСмотреть фотографии
10:40
Появилось видео с места смертельного ДТП на Третьей продольной под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова пригласили в судСмотреть фотографии
09:28
Губернатор Беглов возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
09:20
«Вчера опаздывали домой, сегодня на работу»: волжане утром 12 мая снова застряли в пробке на ГЭССмотреть фотографии
07:48
«По примеру старших товарищей»: депутаты Волгоградской гордумы тайно отчитались о доходах за 2022 годСмотреть фотографии
22:01
Вода поднялась у четырех станиц и хуторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:43
«Сенсации не случилось»: волгоградские гандболистки уступили действующему чемпиону РоссииСмотреть фотографии
21:41
В Волгограде ищут пропавшего 40-летнего мужчину в спортивной одеждеСмотреть фотографии
21:27
В дорожном месиве на Третьей продольной под Волгоградом погиб мужчинаСмотреть фотографии
20:47
Губернатор Санкт-Петербурга прибыл с двухдневным визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
20:33
Задолжавший миллионы «Ситиматик-Волгоград» из-за тысячи рублей грозит засудить кредитора до потери репутацииСмотреть фотографии
20:16
Житель Камышина заявил на работе о взрывчатке в рюкзаке, чтобы избежать мобилизацииСмотреть фотографии
19:04
Волгоградцы 11 мая сняли на видео бесконечную пробку на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Новые фонтаны на набережной Волгограда дали течь: видеоСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде 10 участникам СВО вручили государственные наградыСмотреть фотографии
16:55
Улицу Рабоче-Крестьянскую в Волгограде сузят до двух полос до 13 маяСмотреть фотографии
16:48
На ул. Чуйкова волгоградец получил открытый перелом после наезда самокатаСмотреть фотографии
 