Волгоградцы 11 мая сняли на видео бесконечную пробку на Волжской ГЭС

Дорожный транспортный затор общей протяженностью восемь километров образовался во второй половине дня 11 мая между городами Волгоградом и Волжским. Как сообщает V102.RU, автомобильная пробка из-за ремонтных работ на плотине Волжской ГЭС берет свое начало на улице Николая Отрады в областном центре и заканчивается в Волжском на улице Приканальной. По направлению в Волгоград транспорт стоит в пробке, начиная от проспекта Ленина, и также до Приканальной.





Читатели информагентства, направлявшиеся из Волгограда в город-спутник на электричке, сняли на видео бесконечную пробку.

– Это ужас. Плотина стоит. Откровенно говоря, рука устала снимать масштабы этой пробки, – сообщает читательница V102.RU. – Такая картина по всей плотине, люди, вероятно пассажиры общественного транспорта, выходят и идут пешком. Со стороны Волжского пробка от управления. Это первая остановка в городе.





Добавим, что пробка сковала также мост через Волгу и трассу из Волгограда в Волжский до Госпитомника. Протяженность затора в этом случае составляет по направлению в город-спутник около 8,4 километра.





Сегодня, 11 мая, в районе шлюзов Волжской ГЭС на две недели ввели реверсивное движение. По данным администрации города Волжского, такое решение принято в связи с проведением ремонтных работ по сохранности покрытия дорог и содержания их в нормативном состоянии.

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