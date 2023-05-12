Жители города Волжского сегодня, 12 мая, утром снова сообщают о серьезном транспортном заторе из-за ремонта дорожного полотна на плотине Волжской ГЭС. По информации читателей V102.RU, большинство из них до сих пор находятся в дороге, хотя уже должны быть на своих рабочих местах.

– Вчера мы все дружно опаздывали домой, сегодня опаздываем на работу, – сообщает жительница города-спутника Татьяна. – Вечером накануне пришлось идти пешком от монумента (памятник гидростроителям, – Прим.ред.) до управления почти 1,5 часа. 260-я маршрутка, на которой я ехала, застряла где-то далеко. Мимо не проезжала.

Пассажиры общественного транспорта, которым удалось накануне втиснуться в маршрутные такси и автобусы, засекали время – в пути по плотине ГЭС они провели вечером 11 мая больше двух с половиной часов.

– Ремонта как такового не видел, если так парализовали движение, может стоить круглосуточно в экстренном режиме производить ремонт? – размышляют жители города-спутника Волгограда.

Отдельно волжане жалуются на работу общественного транспорта: по словам людей, застрявших на остановках накануне, некоторые водители маршруток предпочли не выходить на линии вечером.

– Вчера маршрутчики не вышли на междугороднюю линию почти все, автобус прошел мимо, волжане массово на остановках в Волгограде толпами не могли уехать. Таксисты в Волжский ехать отказывались, – одним словом, настоящий коллапс, – сообщает волжанка Людмила. – Сегодня кое-как в маршрутки сесть можно. На остановках в Волжском огромные очереди с утра.





Согласно сервису «Яндекс.Карты», в настоящее время пробка по направлению в Волгоград из Волжского берет свое начало от проспекта Ленина, в сторону Волжского транспорт стоит, начиная от ул. Николая Отрады.