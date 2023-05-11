На шлюзах Волжской ГЭС ввели реверсивное движение









В районе шлюзов Волжской ГЭС в Волгоградской области на две недели вводится реверсивное движение. Как сообщили в администрации города Волжского, такое решение принято в связи с проведением ремонтных работ по сохранности покрытия дорог и содержания их в нормативном состоянии.

Временное ограничение движения вводится на период замены верхнего слоя покрытия на подходах к ГЭС в районе шлюзов. Площадь дорожных работ составит 2200 кв.м.

Фото администрации Волжского / t.me



