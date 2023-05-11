Общество

На шлюзах Волжской ГЭС ввели реверсивное движение

Общество 11.05.2023 11:18
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11.05.2023 11:18



В районе шлюзов Волжской ГЭС в Волгоградской области на две недели вводится реверсивное движение. Как сообщили в администрации города Волжского, такое решение принято в связи с проведением ремонтных работ по сохранности покрытия дорог и содержания их в нормативном состоянии.
Временное ограничение движения вводится на период замены верхнего слоя покрытия на подходах к ГЭС в районе шлюзов. Площадь дорожных работ составит 2200 кв.м.
Фото администрации Волжского / t.me

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