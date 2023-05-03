С волгоградского бизнеса требуют доклад о числе контрактников на СВО

В Волгоградской области с представителей бизнес-сообщества требуют отчеты о числе сотрудников, изъявивших желание отправиться добровольцами в зону СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в анонимных Telegram-каналах появился соответствующий документ за подписью первого зампреда облпромторга Алексея Цалко. В администрации региона в свою очередь, подтвердили его подлинность.

— В целях обеспечения эффективности разъяснительной работы в организациях и предприятиях промышленности Волгоградской области по вопросу поступления на военную службу по контракту, просим Вас еженедельно (к среде) направлять информацию в нарастающем порядке в адрес комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса по указанной ниже форме, — цитирует информагентство текст документа.

В самой форме руководителям предприятий предлагается заполнять несколько граф. Так, в одном из разделов нужно указывать, сколько сотрудников решили пойти добровольцами на фронт, а в другом разделе — количество заключенных контрактов.

В облпромторге журналистам «Высоты 102» объяснили появление документа необходимостью «переучета» на рынке труда.

— Данные о поступивших на военную службу по контракту необходимы для оценки ситуации на рынке труда в индустриальной сфере, для планирования мер поддержки, как для предприятий, так и для самих сотрудников, например, в части сохранения за ними рабочих мест, — пояснили в профильном комитете.

Фото: архив ИА «Высота 102»

