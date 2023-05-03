Под Волгоградом главу УК оштрафовали за безразличие к жильцам

Общество 03.05.2023 12:22
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03.05.2023 12:22
Виновным в нарушении порядка рассмотрения обращения гражданина признан руководитель МП «Управляющая компания» в Дубовке Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на УК в надзорное ведомство пожаловалась местная жительница. Она сообщила прокурорам о нарушении своих прав. В ходе проверки выяснилось, что 6 февраля текущего года женщина обратилась в МП «Управляющая компания» по вопросу замены водопроводной трубы в квартире. Однако ее обращение не было зарегистрировано и рассмотрено, что нарушает действующее законодательство.
По данному факту было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина).
- За указанное правонарушение постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Волгоградской области руководителю управляющей организации назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, - сообщила Черединина.
После этого обращение женщины было рассмотрено, трубу ей коммунальщики заменили.
На сайте этой управляющей компании указано, что находится она в городе Дубовка Волгоградской области. Организация получила лицензию в мае 2015 года. В ее управлении находится 77 домов. Руководителем УК является Егор Козлов.
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