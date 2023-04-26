В ряды ЧВК "Вагнер" Алексей Апряткин вступил 4 октября 2022 года. Житель Новоаннинского района отдал свою жизнь, защищая интересы страны, говорится в некрологе, размещенном в телеграм-канале Новоаннинский сегодня.
Общество 26.04.2023 21:40
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26.04.2023 21:40
В ряды ЧВК "Вагнер" Алексей Апряткин вступил 4 октября 2022 года. Житель Новоаннинского района отдал свою жизнь, защищая интересы страны, говорится в некрологе, размещенном в телеграм-канале Новоаннинский сегодня.
Сегодня, 26 апреля в хуторе Красногорском Амовского поселения Новоаннинского района похоронили 28-летнего Алексея Апряткина, погибшего в специальной военной операции. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в сельской администрации.В церемонии прощания приняли участие жители хутора, представители сельской и районной администраций, военкомата.
В ряды ЧВК "Вагнер" Алексей Апряткин вступил 4 октября 2022 года. Житель Новоаннинского района отдал свою жизнь, защищая интересы страны, говорится в некрологе, размещенном в телеграм-канале Новоаннинский сегодня.
Фото телеграм-канала Новоаннинский сегодня.
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