В Волжском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Ерошенко

В Волгоградской области похоронили погибшего в спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Ерошенко. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания прошла сегодня, 20 апреля, в Волжском.
Брат погибшего добровольца опубликовал в Сети фото наград, полученных его близким родственником в зоне проведения СВО. В официальном письме за подписью главы ЛНР Леонида Пасечника отмечается, что Владимир Ерошенко «пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу». Известно, что погибший до того, как заключить контракт с частной военной компанией, работал автослесарем.
Фото: Владимир Ерошенко / vk.com
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