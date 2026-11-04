Волгоградцев предупредили о мошенничестве перед «черной пятницей»





Аферисты разработали новую схему обмана перед «черной пятницей». За небольшую плату мошенники предлагают предоставить QR-код якобы для получения большой скидки за счет бонусных баллов в магазинах. Однако, как выяснило ТАСС, это могут быть украденные у других клиентов бонусы.

В этой мошеннической схеме один человек лишается накопленных бонусов, а другой платит посреднику за возможность ими воспользоваться, будучи уверенным, что приобретает обычную скидку.



Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты советуют позаботиться о безопасности аккаунтов программ лояльности для предотвращения взлома. Коды из СМС и фотографии собственной бонусной карты не следует передавать посторонним, так как ни могут дать возможность злоумышленникам воспользоваться накоплениями. Если баллы неожиданно исчезли, то нужно проверить историю покупок и обратиться в официальную поддержку магазина. При подозрении на захват аккаунта стоит сразу сменить пароль.



