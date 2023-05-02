Волгоградца обвиняют в убийстве приятеля из ревности





Перед судом в Волгограде предстанет 57-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве приятеля в порыве ревности. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, ранее судимый мужчина совершил преступление 28 декабря 2022 года во время застолья. Он четыре раза воткнул нож в голову своего 51-летнего приятеля, а потом один раз в шею за то, что тот стал оказывать знаки внимания его сожительнице.

Преступление было совершено в одной из квартир дома №8 по улице Колосовая в Кировском районе Волгограда. Получив смертельные ранения, потерпевший выбежал в подъезд, где упал замертво.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант содержится под стражей.



