Сотрудники трех комитетов обладмина вернулись на рабочие места в Волгограде

Поступившие сегодня, 2 мая, угрозы в адрес сотрудников администрации Волгоградской области, не подтвердились. Как сообщает ИА «Высота 102», после проверки кинологами помещений в административном здании на Новороссийской, 15 в Волгограде все чиновники вновь заняли свои рабочие места.

Напомним, утром во вторник сотрудников нескольких комитетов администрации Волгоградской области в срочном порядке попросили на выход. Причиной тому стало письмо с угрозами о совершении террористического акта. Действуя согласно утвержденным инструкциям, работники облпромторга, облкомимущества, облкомзакупки, а также сотрудники ИВО, были вынуждены покинуть кабинеты.

– Несколько часов здание проверяли кинологи со служебными собаками. Угрозы не подтвердились. Все работники вернулись на свои места, – сообщил источник ИА «Высота 102».