Происшествия

Сотрудники трех комитетов обладмина вернулись на рабочие места в Волгограде

Происшествия 02.05.2023 13:29
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02.05.2023 13:29


Поступившие сегодня, 2 мая, угрозы в адрес сотрудников администрации Волгоградской области, не подтвердились. Как сообщает ИА «Высота 102», после проверки кинологами помещений в административном здании на Новороссийской, 15 в Волгограде все чиновники вновь заняли свои рабочие места. 

Напомним, утром во вторник сотрудников нескольких комитетов администрации Волгоградской области в срочном порядке попросили на выход. Причиной тому стало письмо с угрозами о совершении террористического акта. Действуя согласно утвержденным инструкциям, работники облпромторга, облкомимущества, облкомзакупки, а также сотрудники ИВО, были вынуждены покинуть кабинеты. 

– Несколько часов здание проверяли кинологи со служебными собаками. Угрозы не подтвердились. Все работники вернулись на свои места, – сообщил источник ИА «Высота 102». 

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