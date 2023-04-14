В Камышине Волгоградской области увековечили память погибшего в спецоперации 33-летнего сержанта Алексея Цыбина. Как сообщает ИА «Высота 102», контрактник служил в 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ.

— В спецоперации военный находился с первых дней. Служил в должности командира боевой машины парашютно-десантного батальона, — сообщается в Telegram-канале «Мобилизация 34». — Погиб Алексей 8 сентября 2022 года при выполнении задания командования. Похоронили военнослужащего 14 сентября в сквере Павших борцов на малой родине.





Мемориальную доску открыли в индустриально-педагогическом колледже имени Маресьева, где учился наш земляк.

Будущий военный родился в Урюпинске, там же окончил среднюю школу № 6. Поступил в педагогический колледж в Камышине. Был призван в армию. Срочную службу проходил в городе Капустин Яр. Первый контракт заключил в 2013 году в войсках ВДВ. В 2021 году продолжил службу в Феодосии.

Алексей Цыбин посмертно награжден орденом Мужества. У него остались мать, жена и трое детей.

Фото: «Мобилизация 34» / t.me

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