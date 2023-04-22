Общество 22.04.2023 21:14
0
22.04.2023 21:14
В Нехаевском районе Волгоградской области открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе специальной военной операции ефрейтора Александра Филиппова. Как сообщили в администрации района, разведчик 45-ой отдельной гвардейской бригады специального назначения погиб 30 января 2023 года в ходе специальной военной операции при защите Донбасса в возрасте 22 лет.
Мемориальная доска в его честь и «Парта героя» появились в Кругловской сельской школе, которую закончил Александр Филиппов.
Как ранее сообщалось, выпускник Кругловской средней школы проходил службу по контракту в Московской области. У него осталась жена и дочь.
Фото: администрации Нехаевского района
Жителей Волгоградской области временно оставят без кино и новостей22.04.2023 20:45
Общество 22.04.2023 20:45
«Голову сломали»: под Волгоградом не смогли поднять утонувший мост22.04.2023 20:07
Общество 22.04.2023 20:07
Под Волгоградом после дождя появилась двойная радуга22.04.2023 18:51
Общество 22.04.2023 18:51
В центре Волгограда досрочно открыли движение на улице Пархоменко22.04.2023 18:01
Общество 22.04.2023 18:01
«Проживаю в подвале, без света, в холоде»: 85-летняя пенсионерка из Попасной обратилась к сыну в Волгограде22.04.2023 17:09
Общество 22.04.2023 17:09
Волгоградцам вернули переплаченные за ЖКУ 7 млн рублей22.04.2023 14:50
Общество 22.04.2023 14:50
Двухэтажный поезд с туристами прибыл на ж/д вокзал в Волгограде22.04.2023 14:31
Общество 22.04.2023 14:31
В Волгограде жителям двух пострадавших от взрыва подъездов разрешили забрать вещи22.04.2023 13:33
Общество 22.04.2023 13:33
«Уже сидят на гнездах»: волгоградская весна обманула перелетных птиц22.04.2023 11:43
Общество 22.04.2023 11:43
Берите зонтики: волгоградцев предупредили о дождях с грозами на выходных22.04.2023 09:23
Общество 22.04.2023 09:23
В ЦПКиО Волгограда возвращаются красноухие черепахи22.04.2023 08:26
Общество 22.04.2023 08:26
В Волгоградской области началась подчищающая иммунизация от кори22.04.2023 08:04
Общество 22.04.2023 08:04
Школьник из Владивостока после тяжелой травмы едет в Волгоград за мечтой21.04.2023 20:59
Общество 21.04.2023 20:59
В два подъезда взорвавшегося дома в Волгограде вернули воду и свет21.04.2023 16:01
Общество 21.04.2023 16:01
Губернатор Бочаров пообещал помочь с новым зданием для волгоградского облсуда21.04.2023 15:26
Общество 21.04.2023 15:26