







В Нехаевском районе Волгоградской области открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе специальной военной операции ефрейтора Александра Филиппова. Как сообщили в администрации района, разведчик 45-ой отдельной гвардейской бригады специального назначения погиб 30 января 2023 года в ходе специальной военной операции при защите Донбасса в возрасте 22 лет.

Мемориальная доска в его честь и «Парта героя» появились в Кругловской сельской школе, которую закончил Александр Филиппов.

Как ранее сообщалось , выпускник Кругловской средней школы проходил службу по контракту в Московской области. У него осталась жена и дочь.

Фото: администрации Нехаевского района



