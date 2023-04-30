Происшествия

«Где знаки?»: в Волгограде на ремонтируемой дороге перевернулся Volkswagen Polo

Происшествия 30.04.2023 22:34
0
30.04.2023 22:34


В Волгограде на пересечении улицы Рокоссовского и проспекта Жукова перевернулся Volkswagen Polo. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, идущая перед  иномаркой машина резко вильнула, и водитель приземлившегося на крышу автомобиля не успел сориентироваться и потерял управление. К счастью, он остался жив, но повредил руку.

Происшествие случилось на участке дороги, где идет ремонт и выделен островок безопасности. Однако ни знаков, ни разметки, указывающих на препятствие, здесь нет. Остановившиеся и пришедшие на помощь пострадавшему водителю волгоградцы не исключили того, что подобное происшествие может повториться.
Информация о ДТП уточняется в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.04.2023 12:05
Происшествия 30.04.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2023 18:23
Происшествия 29.04.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2023 13:36
Происшествия 29.04.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2023 13:03
Происшествия 29.04.2023 13:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2023 12:49
Происшествия 29.04.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2023 11:09
Происшествия 29.04.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2023 10:32
Происшествия 29.04.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2023 09:56
Происшествия 29.04.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2023 07:36
Происшествия 29.04.2023 07:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2023 21:09
Происшествия 28.04.2023 21:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2023 16:30
Происшествия 28.04.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2023 14:45
Происшествия 28.04.2023 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2023 11:34
Происшествия 28.04.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2023 18:25
Происшествия 27.04.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2023 17:38
Происшествия 27.04.2023 17:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:34
«Где знаки?»: в Волгограде на ремонтируемой дороге перевернулся Volkswagen PoloСмотреть фотографии
21:11
Знаменитые футболисты опробовали поле Волгоград Арены перед ретро-матчемСмотреть фотографии
19:56
«Воинский эшелон» сделал первую остановку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:07
«Туман во дворах и кашляющие дети»: под Волгоградом заработал скандальный бетонный заводСмотреть фотографии
18:09
Жители Волжского пожаловались главе СК РФ на открытые ливневки после трагедии в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
16:58
На фасаде музея в Волгограде покажут фото "Солдат Победы"Смотреть фотографии
16:21
«Богатыри» одолели волгоградских регбистов на стадионе «Нефтяник»Смотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области количество бедных сократилось до 235 тысяч человекСмотреть фотографии
13:38
В мэрии Волгограда напомнили об ограничениях движения в майские праздникиСмотреть фотографии
13:11
В Котово Волгоградской области высох посаженный в марте сосновый лесСмотреть фотографии
12:46
На площади Павших борцов в Волгограде начался монтаж трибуны для парадаСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом иномарка протаранила забор дома: водитель в больницеСмотреть фотографии
11:21
Свинина для шашлыков подорожала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области дозревает первая клубникаСмотреть фотографии
09:46
Грозы испортят майские праздники жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
«Все же не алкаши виноваты?»: главу Михайловки наказали за фиктивный ремонт спортплощадкиСмотреть фотографии
07:41
Росстат: в Волгоградской области долги по зарплате выросли до 12,3 миллиона рублейСмотреть фотографии
21:17
«Даже тяжелые смены – в удовольствие»: волгоградский врач «скорой» откровенно рассказала о работеСмотреть фотографии
19:35
Уплыла победа: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Форте»Смотреть фотографии
19:22
Волонтеры прекратили поиски 19-летней девушки из КамышинаСмотреть фотографии
18:38
Зоозащитники попросили губернатора построить в Волгограде муниципальный приют для бездомных животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Две фуры дотла сгорели на рынке у трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:01
Медики рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:38
Высокая пожароопасность и +31 уже завтра: сюрпризы апрельской погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде раскрыли детали показов «Света Великой Победы»Смотреть фотографии
15:18
В брошенных сетях в Волгоградской области нашли 818 кг рыбыСмотреть фотографии
14:41
ЦПКиО Волгограда завалило пенойСмотреть фотографии
13:36
Многокилометровые пробки из-за ДТП парализовали движение на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
«Работал экскаватор, зацепил кабель»: в Волгограде ликвидируют аварию на электросетяхСмотреть фотографии
12:49
Выскочил на встречку: пять человек пострадали в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
 