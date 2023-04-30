Фото ИА "Высота 102"
Происшествия 30.04.2023 22:34
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30.04.2023 22:34
Фото ИА "Высота 102"
В Волгограде на пересечении улицы Рокоссовского и проспекта Жукова перевернулся Volkswagen Polo. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, идущая перед иномаркой машина резко вильнула, и водитель приземлившегося на крышу автомобиля не успел сориентироваться и потерял управление. К счастью, он остался жив, но повредил руку.
Происшествие случилось на участке дороги, где идет ремонт и выделен островок безопасности. Однако ни знаков, ни разметки, указывающих на препятствие, здесь нет. Остановившиеся и пришедшие на помощь пострадавшему водителю волгоградцы не исключили того, что подобное происшествие может повториться.Информация о ДТП уточняется в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото ИА "Высота 102"
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