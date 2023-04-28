Происшествия 28.04.2023 16:30
0
28.04.2023 16:30
Тяжелые травмы головы получил 42-летний мужчина во время застолья со своими знакомыми. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 апреля житель Котово приехал в гости к знакомым. Приняв на грудь, друзья стали вспоминать, кто у кого брал в долг и не вернул деньги.
Разборки закончились тем, что один из собутыльников, 37-летний мужчина схватил лежащую во дворе палку и стал бить приятеля по голове, пока тот не потерял сознание. Сила наносимых ударов была такова, что палка переломилась пополам. Хозяин дома вызвал пострадавшему скорую помощь, которая госпитализировала его в Котовскую ЦРБ, после чего компания продолжила употреблять спиртные напитки.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который сознался в содеянном. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
На трассе Волгоград-Москва сгорел грузовик с капустой28.04.2023 14:45
Происшествия 28.04.2023 14:45
Под Волгоградом служебная собака «раскусила» 19-летнего пассажира такси28.04.2023 11:34
Происшествия 28.04.2023 11:34
В Волгограде нашли ушедшего из больницы дедушку с потерей памяти27.04.2023 18:25
Происшествия 27.04.2023 18:25
Выпивший уксус малыш умер в реанимации в Волгограде27.04.2023 17:38
Происшествия 27.04.2023 17:38
Перекрыли полосу. В Волгограде кроссовер опрокинул легковушку на крышу27.04.2023 16:52
Происшествия 27.04.2023 16:52
Жительницу Волгограда задержали оперативники астраханского МВД27.04.2023 15:31
Происшествия 27.04.2023 15:31
В поселке Панфилово Волгоградской области ночью в бане сгорел мужчина27.04.2023 10:20
Происшествия 27.04.2023 10:20
Под Волгоградом находившийся в федеральном розыске угонщик предпринял попытку сбежать26.04.2023 15:39
Происшествия 26.04.2023 15:39
Получившего ожоги 13-летнего подростка спасают врачи волгоградской больницы26.04.2023 13:29
Происшествия 26.04.2023 13:29
В центре Волгограда водитель сбил двоих пешеходов26.04.2023 11:37
Происшествия 26.04.2023 11:37
«Хотел сфотографироваться»: под Волгоградом 13-летний мальчик получил 60% ожогов тела на крыше вагона26.04.2023 10:47
Происшествия 26.04.2023 10:47
В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотиками25.04.2023 14:55
Происшествия 25.04.2023 14:55
Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблока25.04.2023 14:12
Происшествия 25.04.2023 14:12
Пролежали полгода. В Волгограде в овраге у ТЦ «Зельгрос» нашли череп и кости человека25.04.2023 13:29
Происшествия 25.04.2023 13:29
На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижей25.04.2023 13:10
Происшествия 25.04.2023 13:10