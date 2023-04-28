Происшествия

Житель Волгоградской области сломал палку о голову своего собутыльника

Происшествия 28.04.2023 16:30
0
28.04.2023 16:30


Тяжелые травмы головы получил 42-летний мужчина во время застолья со своими знакомыми. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 апреля житель Котово приехал в гости к знакомым. Приняв на грудь, друзья стали вспоминать, кто у кого брал в долг и не вернул деньги. 
Разборки закончились тем, что один из собутыльников, 37-летний мужчина схватил лежащую во дворе палку и стал бить приятеля по голове, пока тот не потерял сознание.  Сила наносимых ударов была такова, что палка переломилась пополам. Хозяин дома вызвал пострадавшему скорую помощь, которая госпитализировала его в Котовскую ЦРБ, после чего компания продолжила употреблять спиртные напитки. 
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который сознался в содеянном. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.04.2023 14:45
Происшествия 28.04.2023 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2023 11:34
Происшествия 28.04.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2023 18:25
Происшествия 27.04.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2023 17:38
Происшествия 27.04.2023 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2023 16:52
Происшествия 27.04.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2023 15:31
Происшествия 27.04.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2023 10:20
Происшествия 27.04.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2023 15:39
Происшествия 26.04.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2023 13:29
Происшествия 26.04.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2023 11:37
Происшествия 26.04.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2023 10:47
Происшествия 26.04.2023 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2023 14:55
Происшествия 25.04.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2023 14:12
Происшествия 25.04.2023 14:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2023 13:29
Происшествия 25.04.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2023 13:10
Происшествия 25.04.2023 13:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
Росводресурсы утвердили график сбросов на Волжской ГЭС до 13 маяСмотреть фотографии
18:45
Предложили поддержать. В Волгоградской области могут нестандартно решить вопрос с бездомными животнымиСмотреть фотографии
18:27
В Камышине чиновники исправили кривой тротуар после критики жителейСмотреть фотографии
17:18
«Вы создаете историю»: Бочаров вручил жителям Волгоградской области госнаградыСмотреть фотографии
17:18
После ретро-матча болельщиков развезут на двух электричках в Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
16:52
На Волгоград Арене перед ретро-матчем «Победа» развернут две 80-метровые лентыСмотреть фотографии
16:30
Житель Волгоградской области сломал палку о голову своего собутыльникаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области в 2023 году 12 человек заболели корьюСмотреть фотографии
14:57
«Эвакуировал раненых»: на Украине погиб мобилизованный медик из Волгоградской области Фаррух АсадовСмотреть фотографии
14:45
На трассе Волгоград-Москва сгорел грузовик с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
«Он был обезвожен и ночевал под кустами»: в Волгограде пожилой мужчина два дня скитался по улицамСмотреть фотографии
13:23
Регбисты волгоградского «Ротора» проведут первый домашний матч в сезоне 30 апреляСмотреть фотографии
13:12
ВТЗ направил средства на развитие образовательной инфраструктуры ВолжскогоСмотреть фотографии
12:30
Эксперты назвали причину массовой гибели коров в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:26
«Открытие Авто»: большинство российских автомобилистов предпочтут бензин и электричество газуСмотреть фотографии
12:24
Андрей Бочаров поздравил сталинградцев с принятием нового законаСмотреть фотографии
12:00
«Постараемся к 9 мая»: в Волгограде частично восстановят рассыпающийся подарок Фонда Гейдара АлиеваСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 1 мая введут пешеходный режим на Первой и Нулевой продольныхСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом служебная собака «раскусила» 19-летнего пассажира таксиСмотреть фотографии
11:23
Как будут работать поликлиники Волгограда на майские праздники: графикСмотреть фотографии
11:10
Владимир Путин подписал закон о «Жителях осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:51
Авиамодельный клуб «Санаторный» завоевал награды на первенстве РоссииСмотреть фотографии
10:34
Бесплатные билеты на ретро-матч в Волгограде продают за 2 тысячи рублейСмотреть фотографии
09:32
Убил и позвонил матери. Зарезавший экс-супругу из-за ревности волгоградец идет под судСмотреть фотографии
08:25
В Волгоградской области медики предотвратили распространение опасной инфекцииСмотреть фотографии
08:00
Погибший на СВО Герой России стал вечным часовым поста №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:03
Эстетика ускользающей красоты: фоторепортаж ИА «Высота 102» из Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
20:15
Лук в Волгоградской области подорожал за неделю на 18%Смотреть фотографии
19:33
В Волгограде изменили дату перенесения мощей священномученика Николая ПоповаСмотреть фотографии
18:45
«При деньгах и с довольным видом»: осужденный за убийство с расчленением Александр Масленников вернулся в ВолжскийСмотреть фотографии
 