Центральная набережная Волгограда частично ушла под воду

В Волгограде в связи с увеличением сброса воды на Волжской ГЭС частично затопило Центральную набережную. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 17 апреля, сбросы достигли максимума и составили 26 тысяч кубометров в секунду. На этом уровне, по прогнозу Росводресурсов, сбросы продержатся всю предстоящую неделю.

На сегодня под водой в районе Центральной набережной Волгограда уже оказались все причалы. Всего за несколько дней уровень воды в Волге поднялся на несколько метров.





Напомним, что сбросы воды на Волжской ГЭС увеличены с целью максимального обводнения Волго-Ахтубинской поймы. По расчетам специалистов, до 24 апреля вода должна зайти в ерики, протоки и озера уникальной территории. Сценарий специального весеннего попуска разработали при участии представителей Волгоградской и Астраханской областей. Формирование рыбохозяйственной полки – благоприятного водного режима для нереста рыбы в низовьях Волги, будет зависеть от гидрологической обстановки в апреле и мае.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»