Общество

К жителям отрезанного из-за затопления моста поселка под Волгоградом приплыли чиновники

Общество 15.04.2023 16:01
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15.04.2023 16:01


Сегодня, 15 апреля к жителям поселка 8 Марта Ленинского района Волгоградской области приплыли чиновники вместе с силовиками, чтобы узнать о проблемах людей, которые оказались отрезанными от цивилизации после затопления моста. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Ленинского района, жителей навестили глава Заплавнинского сельского поселения Андрей Юдин с сотрудниками МЧС и МВД.
 
- Мы обошли людей, пообщались с жителями, узнали о проблемах и пожеланиях. Из основного – людей волнует процесс получения медицинской помощи и снабжения продуктами питания. Эти вопросы контролируются, никакого дефицита нет, - заверил Андрей Юдин.


Но местные жители не скрывали своего негодования. Понтонный мост, который связывает поселок 8 Марта и село Заплавное, уже много лет находится в плохом состоянии. Периодически секции сооружения военного назначения отваливаются, мост также неоднократно затапливался.
В этом году на обновление моста было выделено 80 миллионов рублей. Жителей в очередной раз заверили, что новые части сооружения вот-вот прибудут и начнутся работы по его реконструкции.
Напомним, накануне в результате подъема воды в Ахтубе произошло подтопление части моста. Жителей с помощью спасателей доставляют из одного поселка в другой на плавсредствах.
Фото администрации Ленинского района VK.com


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