Происшествия

«Дорога жизни закончилась»: под Волгоградом сняли на видео смытый паводком мост

Происшествия 14.04.2023 19:00
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14.04.2023 19:00




Последствия разлива реки Ахтуба из-за увеличения сбросов на Волжской ГЭС 14 апреля сняли на видео жители Ленинского района Волгоградской области.
- У нас катастрофа. Полмоста утопло. Всё, дорога жизни закончилась, - сообщили ИА «Высота 102» селяне. – Сколько здесь живем, а такое у нас впервые. МЧС обещало нам организовать лодочную переправу, но час назад переправы не было.
Местные жители рассказали, что отрезанным от транспортного сообщения оказался поселок Восьмое Марта, который со всех сторон окружает вода.
- С одной стороны Ахтуба, с другой ерики. С Заплавным соединял старый понтонный мост, но он утоп. Его состояние давно вызывало массу нареканий у местных жителей. Ездить по нему было сложно, - рассказывают люди.
Как ранее сообщали в районной администрации, в настоящее время проводится работа по восстановлению транспортного сообщения села Заплавное и поселка Восьмое Марта. Транспортировку жителей временно будут осуществлять на плавсредствах комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и местной администрации. Для обеспечения пожарной безопасности в Заплавненском сельском поселении организовано круглосуточное дежурство личного состава противопожарной службы. Дефицита продуктов и медикаментов в указанных населенных пунктах нет.
Фото и видео жителей Ленинского района

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