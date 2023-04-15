Происшествия

В трех районах Волгоградской области штормом оборвало провода

Происшествия 15.04.2023 11:37
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15.04.2023 11:37


Волгоградские энергетики устранили локальные нарушения электроснабжения, вызванные сильными ливнями и штормовым ветром до 25 метров в секунду. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании Россетти Юг, в зоне особого риска оказались Городищенский, Ольховский и Киквидзенский районы.
В аварийно-восстановительных мероприятиях и осмотре повреждённых участков была задействована 21 бригада из 67 человек и 13 единиц спецтехники.
Напомним, как и предупреждали синоптики, в регионе накануне, 14 апреля бушевал шквалистый ветер, пролились сильные дожди, а в некоторых районах выпал град и даже мокрый  снег. Проблемы с электроснабжением из-за непогоды также фиксировались в Калмыкии, Ростовской и Астраханской областях. Ураган также валил деревья в населенных пунктах области и срывал крыши.


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