за выполнение особо важных, ответственных поручений и срочных работ;
за внедрение новых технологий, повышающих эффективность деятельности учреждения;
за применение в работе современных форм и методов организации труда;
за выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых работ;
за успешное проведение социально-значимых мероприятий на основании правовых актов Волгоградской области.
При этом размер премии будет определяться следующими критериями: своевременное и качественное выполнение особо важных и срочных работ;
личный вклад, который предусматривает оперативность, профессионализм, инициативность при выполнении особо важных и срочных работ в условиях, отличающихся от нормальных.
Решение о премировании руководителя учреждения за выполнение особо важных и срочных работ будет приниматься председателем комитета на основании представления начальника курирующего структурного подразделения с указанием размера премии.
В проекте приказа оговаривается общий размер бонусов, который не должен превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год.
А вот, если у руководителей есть неснятые дисциплинарные взыскания, то премии ему не видать.