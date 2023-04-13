Общество

«За особо важное задание»: директоров в сфере культуры Волгоградской области премируют за тяжкий труд

Общество 13.04.2023 20:15
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13.04.2023 20:15


В комитете культуры Волгоградской области подготовили порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ руководителям учреждений, подведомственных органу исполнительной власти - музеев, театров, библиотек, ансамблей, филармоний  и других организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа председателя комитета культуры Станислава Малых, так, премия за выполнение особо важных и срочных работ будет выплачиваться руководителю единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ по следующим основаниям:
за реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижения показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Культура";
за выполнение особо важных, ответственных поручений и срочных работ;
за внедрение новых технологий, повышающих эффективность деятельности учреждения;
за применение в работе современных форм и методов организации труда;
за выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых  работ;
за успешное проведение социально-значимых мероприятий на основании правовых актов Волгоградской области.
При этом размер премии будет определяться следующими критериями: своевременное и качественное выполнение особо важных и срочных работ;
личный вклад, который предусматривает оперативность, профессионализм, инициативность при выполнении особо важных и срочных работ в условиях, отличающихся от нормальных.
Решение о премировании руководителя учреждения за выполнение особо важных и срочных работ будет приниматься  председателем комитета на основании представления начальника курирующего структурного подразделения с указанием размера премии.
В проекте приказа оговаривается общий размер бонусов, который не должен превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год.
А вот, если у руководителей есть неснятые дисциплинарные взыскания, то премии ему не видать.




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