



В комитете культуры Волгоградской области подготовили порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ руководителям учреждений, подведомственных органу исполнительной власти - музеев, театров, библиотек, ансамблей, филармоний и других организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа председателя комитета культуры Станислава Малых, так, премия за выполнение особо важных и срочных работ будет выплачиваться руководителю единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ по следующим основаниям: В комитете культуры Волгоградской области подготовили порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ руководителям учреждений, подведомственных органу исполнительной власти - музеев, театров, библиотек, ансамблей, филармоний и других организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа председателя комитета культуры Станислава Малых, так, премия за выполнение особо важных и срочных работ будет выплачиваться руководителю единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ по следующим основаниям:

за реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижения показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Культура";за выполнение особо важных, ответственных поручений и срочных работ;за внедрение новых технологий, повышающих эффективность деятельности учреждения;за применение в работе современных форм и методов организации труда;за выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых работ;за успешное проведение социально-значимых мероприятий на основании правовых актов Волгоградской области.При этом размер премии будет определяться следующими критериями: своевременное и качественное выполнение особо важных и срочных работ;личный вклад, который предусматривает оперативность, профессионализм, инициативность при выполнении особо важных и срочных работ в условиях, отличающихся от нормальных.Решение о премировании руководителя учреждения за выполнение особо важных и срочных работ будет приниматься председателем комитета на основании представления начальника курирующего структурного подразделения с указанием размера премии.В проекте приказа оговаривается общий размер бонусов, который не должен превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год.А вот, если у руководителей есть неснятые дисциплинарные взыскания, то премии ему не видать.