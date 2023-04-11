Фармаколог объяснил, стоит ли волгоградцам тратить деньги на витамины

Что делать, если в начале весны вас настиг «день сурка» со всеми вытекающими последствиями? Для возвращения бодрости и жизненной энергии авторы рекламных роликов советуют немедля купить витамины. Но так ли они нужны? И могут ли самоназначения сыграть злую шутку? Популярные мифы о продаваемых добавках корреспондентам ИА «Высота 102» развеял завотделением клинической фармакологии Волгоградской областной больницы № 1 Яков Ледяев.

Миф № 1. От слабости и хронической усталости спасет курс витаминов

Волгоградцев, пытающихся разбудить организм витаминными комплексами, ждет разочарование. По словам Якова Ледяева, никакие добавки не взбодрят уставшего пациента.

– Если человек ощущает упадок сил в начале весны или в конце осени, то никакие витамины его не пробудят. Что точно поможет, так это восстановление правильного режима дня, а именно – минимум трехразовое сбалансированное питание, восемь часов ночного сна, десять тысяч пройденных шагов за день, снижение информационной нагрузки на нервную систему – то есть сокращение серфинга в соцсетях и интернете в целом. Все это позволит нашему организму адекватно восстанавливаться после рабочего дня, – рассказывает фармаколог.

Перед походом в аптеку горожанам советуют записаться на приём к терапевту. Врач предупреждает, что самостоятельный выбор лекарств чреват неприятными последствиями.

– Прием лекарств, а большинство витаминов ими и являются, без рекомендации врача может вызвать побочные эффекты или развитие нежелательных лекарственных реакций, – отмечает специалист. – Сдавать анализы также стоит после осмотра врача. В противном случае вы потратите деньги впустую.

Миф № 2. Витаминные комплексы без опаски можно покупать не только в аптеках, но и в популярных интернет-магазинах.

Владельцы интернет-магазинов обольщают покупателей не только акциями и скидками, но и рассказами об эффективности их препаратов. Однако заказывать лекарства на маркетплейсах Яков Ледяев считает не лучшей идеей.

– Этим вы можете навредить своему здоровью. Все зависит не только от добросовестности производителей и продавцов на маркетплейсах, но и от условий перевозки продуктов – температурные перепады и влажность могут изменить его качество и свойства даже в герметичной упаковке, – предупреждает фармаколог.

Миф № 3. Витаминные комплексы – «винегрет» из несочетаемых компонентов

Теория о том, что комплексы витаминов эффективны лишь на словах (в реальности же их компоненты даже не сочетаются друг с другом), находит своих сторонников. Но подобное убеждение фармаколог причисляет к еще одному растиражированному мифу.

– Создание многосоставных лекарственных форм – сложный технологический процесс. Он обеспечивает медленное растворение и избирательное высвобождение витаминов и минералов по мере прохождения таблетки по желудочно-кишечному теракту. Это препятствует активному взаимодействию компонентов друг с другом, – объясняет Яков Ледяев. – И если поливитаминный препарат является лекарством, то можно быть уверенным – риск нежелательных химических взаимодействий сведен к минимуму. А вот многосоставным БАДам в этом отношении доверять не стоит – в основном там совсем другой уровень производства и качества.

Миф № 4. Биологически активные добавки абсолютно безопасны для человека. Более того, их качество ничуть не уступает зарегистрированным лекарствам.

Заботой о своем здоровье немало пациентов называют не только чистое и сбалансированное питание, но и прием биологически активных добавок. Популярные таблетки при этом не вызывают у горожан ни малейшего опасения.

– Многие производители не стремятся сделать свой продукт лекарством, так как требования к его качеству и безопасности выше. Значит, увеличиваются расходы на разработку, производство, исследования эффективности и безопасности. БАДы – это фактически продукты питания, только в форме таблеток, капсул или порошков. Но в отличие от обычной еды они создаются производителями как смесь активных веществ или их предшественников, потенциально способных оказывать влияние на организм человека, – уточняет фармаколог. – Чаще всего они представляют собой смесь различных растительных и животных компонентов и позиционируются как «чистые, природные, не содержащие химии». Но дело в том, что на организм действуют как раз химические вещества и их эффект совершенно не зависит от способа получения. Витамин С, полученный на фармацевтическом предприятии путем синтеза, и витамин С в белокочанной капусте абсолютно одинаково действуют на наш организм.

В руках недобросовестных производителей БАД рискует превратиться в «кота в мешке». Часть ингредиентов могут попросту не включить в состав.

– Биологически активные добавки «чистого природного» происхождения содержат и другие активные вещества. Они могут быть не заявлены в составе просто потому, что производитель использует стебель или плод растения целиком. Все, что в них накопилось при росте и развитии, попадает в организм человека и в некоторых случаях вызывает аллергическую реакцию, – рассуждает фармаколог. – С другой стороны, химически синтезированные БАДы могут содержать указанные в составе вещества в значительно большем количестве, нежели это заявлено. Все это рискует обернуться печальными последствиями для организма. Не стоит забывать, что люди совсем не опасаются этих таблеток, и порой это приводит к чрезмерному приему и развитию интоксикации, вплоть до необратимых поражений органов – чаще всего печени и почек. Поэтому самостоятельного приема БАДов по любому поводу лучше избегать.

Миф № 5. Одним из лидеров по частоте назначений остается витамин D. Но для профилактики дефицита здоровым людям достаточно всего лишь чаще бывать на солнце.

Назначения своих коллег Яков Ледяев считает вполне оправданными. По мнению фармаколога, «солнечный» витамин полезен как детям, так и взрослым.

– Наша страна находится выше 35 градусов северной широты – это зона широкого распространения дефицита витамина D, связанного с небольшим количеством солнечных дней, острым углом падения солнечных лучей и низкими среднегодовыми температурами, – объясняет врач. – По данным опубликованных в 2021 году исследований, около 80% жителей России в возрасте от 18 до 50 лет испытывают недостаточность или дефицит витамина D. Его профилактический прием в нашей стране необходим и оправдан с точки зрения доказательной медицины как у детей, так и у взрослых. Подходящую дозировку в зависимости от возраста можно уточнить у своего лечащего врача.

Виктория Чумакова