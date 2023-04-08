В Красноармейском районе Волгограда на остановке «Волгоградский Судостроительный завод» недалеко от памятника Т-34 установлен билборд с изображением 25-летнего старшего лейтенанта Андрея Бирюкова, погибшего в СВО.

— Командир танкового взвода Андрей Владиславович Бирюков героически погиб 5 мая 2022 года при выполнении боевых задач на территории Дергачевского района Харьковской области, — сообщате ИА «Высота 102» со ссылкой на авторов Telegram-канала «Мобилизация 34». — За проявленный героизм в ходе спецоперации офицер награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.





Известно, Андрей Бирюков окончил волгоградский «Казачий кадетский корпус имени Недорубова». В феврале 2023 года в память о погибшем офицере установили мемориальную доску. Военнослужащий проходил службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной, ордена Кутузова бригаде в составе береговых войск ВМФ РФ.

Фото: «Мобилизация 34» / t.me

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