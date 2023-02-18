В Камышинском районе Волгоградской области увековечили память погибших в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса сержантов. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет об Александре Чадове и Денисе Ярошенко.

— Бойцы погибли при выполнении боевых заданий в ходе СВО на Украине, — сообщили информагентству в администрации Камышина. — Александр Чадов и Денис Ярошенко за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, посмертно награждены орденами Мужества.





Мемориальные доски были открыты на здании Камышинского политехнического колледжа, выпускниками которого были погибшие военнослужащие.

Известно, что 35-летний Александр Чадов погиб при выполнении боевой задачи 4 августа. В зоне проведения СВО сержант командовал отделением. О гибели еще одного уроженца Камышина — сержанта Дениса Ярошенко — стало известно в конце августа прошлого года.





Фото: администрация Камышина / t.me

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