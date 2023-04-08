В Волгограде с 9 апреля сократят маршрут электричек до аэропорта

В Волгограде с воскресенья изменят расписание электричек, курсирующих до международного аэропорта. Как сообщает ИА «Высота 102», пассажиров будут довозить до пункта назначения автобусами.

— С 9 по 11 апреля волгоградские городские электрички сообщением Шпалопропитка — Аэропорт (и обратно) будут следовать сокращенными маршрутами до станции Гумрак, — пояснили информагенству в пресс-службе Приволжской ЖД. — Для перевозки пассажиров между остановочными пунктами Гумрак и Аэропорт задействуют автобус.

Уточняется, что временные изменения связаны с ремонтными работами на ж/д путях. Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки.

Также в пресс-службе добавили, что с 11 по 21 апреля в Волгоградской области меняется расписание пригородных поездов маршрута Волгоград-1 — Арчеда (и обратно) также из-за проведения ремонтно-путевых работ.

— Пригородный поезд № 6810 Арчеда — Волгоград-1 будет отправляться со станции Арчеда 11, 12, 13, 19, 20, 21 апреля в 05.32 (на 12 минут раньше), а прибывать на конечную в 08.37 (на три минуты позже), — прокомментировали в Приволжской ЖД. — Поезд № 6491 Волгоград-1 — Арчеда будет отправляться со станции Волгоград-1 12, 13, 19, 20, 21 апреля в 08.15 (на девять минут позже), а прибывать на конечную в 11.05 (на девять минут позже).

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»