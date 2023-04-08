Общество

«Впереди — порывы в теплотрассах». В Котово власти «играют» с отоплением

Общество 08.04.2023 16:45
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08.04.2023 16:45


В Котово Волгоградской области местные власти отменили постановление от 6 апреля о завершении отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный в Telegram-канале «Общественный контроль города Котово», на попятную чиновников вынудила пойти погода. 


— Интересно чем они думают? Сначала постановили закончить отопительный сезон Теплосети все выключили, а теперь постановили опять все включить. Это же не колонку включить на кухне, а значит впереди порывы в теплотрассах, — рассуждают в Telegram-канале. — Какая причина отмены постановления? А видно почитали котовчан у нас в группе и вспомнили, что детишки в садиках и школах околеют, ну, а заранее нельзя было об этом подумать? Можно, конечно, но нельзя нарушать сложившиеся правила: делаем абы как, а далее будь как будет.


Под постом неравнодушные жители Котово дают волю эмоциям. 

— Как дать вовремя отопление, так у них всегда проблема, а вот выключить, так бегом, да еще и раньше положенного, а 8 и 9 апреля ночью заморозки, — сообщает одна из подписчиц. 

Жильцы четырехэтажки по улице Нефтяников, 2 отметили, что у них снова включили отопление, однако другие котовчане не надеются на теплые батареи, иронизируя, что «нам навряд ли дадут, космос ближе к Солнцу».

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Котово прокуратура собрала экстренное совещание из-за пропажи тепла в шести домах. 

Напомним, что 3 марта 2023 года по собственному желанию покинул свой пост глава Котово Сергей Лесниченко, в бытность которого буквально рассыпалась дорога за 31 миллион рублей. Исполнять обязанности градоначальника назначена Наталья Ефимченко, ранее являвшаяся его заместителем. Именно ее подписи стоят на постановлениях о завершении отопительного сезона и документе об отмене столь поспешного решения. 

В свою очередь ГУ МЧС по региону предупредило жителей Волгоградской области о ночных морозах до -3 °С в ближайшие два дня. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / «Общественный контроль города Котово»/ t.me 

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