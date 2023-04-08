МЧС предупредило волгоградцев о ночных морозах до -3 °С

В Волгоградской области 9 и 10 апреля ожидается понижение ночных температур. Как сообщает ИА «Высота 102», спасатели предупредили волгоградцев о заморозках до -3 °С.

— По информации Волгоградского ЦГМС, в ночные и утрени часы в период с 9 по 10 апреля 2023 года в отдельных южных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 °С, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели напоминают о вероятности возникновения техногенных пожаров из-за понижения температуры и рекомендует жителям Волгограда и области соблюдать правила эксплуатации электробытовых и нагревательных приборов, а также газового оборудования. В случае возникновения пожара — набирайте 101.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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