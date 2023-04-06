«Теперь без шансов»: тяжелая техника приступила к демонтажу знаменитого Морятника в Волгограде

Общество 06.04.2023 16:57
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06.04.2023 16:57
На одном из самых знаменитых объектов «заброшки» в Волгограде – Морятнике – сегодня, 6 апреля начались основные работы по сносу сооружения. Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие с помощью тяжелой техники приступили к демонтажу плит перекрытий недостроя.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о начале подготовительных работ в пойме реки Царица по сносу здания Морятника.
Демонтаж здания проводится в рамках масштабного проекта по благоустройству территории. Организатором работ стала компания «Пересвет-Юг», которая выкупила объект. Снос ориентировочно продлится до трех месяцев.
Напомним, в пойме реки Царица в границах от Астраханского моста до ул. Глубокоовражной планируется организовать технопарк. Подробно о том, что может разместиться на этой территории, рассказал ИА «Высота 102» руководитель компании «Пересвет-Юг» Александр Цуканов.
Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"
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