Индексация пенсий, прием на госслужбу и запрет судоходства: какие законы вступают в силу в апреле





В России в апреле проиндексируют социальные пенсии почти 4 миллионам человек, сообщает Госдума РФ. В этом месяце также вступают в силу нововведения, касающиеся безопасности на воде, защиты владельцев материнского капитала и трудоустройства на госслужбу.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации на 10%. Как заверил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Обращаться никуда не нужно — индексация произойдет автоматически. Это пенсии по инвалидности, потере кормильца и другие.

В России, напомним, социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.

Защита владельцев маткапитала при приобретении жилья

Кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень, чтобы исключить случаи, когда, например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.

Безопасность на воде

С 6 апреля в России при проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий на внутренних водных путях (таких, например, как праздник «Алые паруса» или парусные регаты) в целях безопасности можно будет принять решение об ограничении или о запрете движения судов. Делать это будут по обращению организатора мероприятия.

Поддержка держателей ипотечных бумаг

С 19 апреля вступит в силу закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. В частности, денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков.

Электронное взаимодействие ведомств

С 28 апреля органы исполнительной власти смогут получить в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В этом реестре находятся данные об актах гражданского состояния, например свидетельствах о рождении или о заключении брака.

Требования к приему на госслужбу

С 29 апреля вводятся понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности». К функциям подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров отнесены поиск и привлечение кадров, оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, а также проверка их соответствия квалификационным требованиям. Отменяется проведение квалификационного экзамена.

Фото из архива ИА «Высота 102»