Общество

Индексация пенсий, прием на госслужбу и запрет судоходства: какие законы вступают в силу в апреле

Общество 02.04.2023 15:55
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02.04.2023 15:55



В России в апреле проиндексируют социальные пенсии почти 4 миллионам человек, сообщает Госдума РФ. В этом месяце также вступают в силу нововведения, касающиеся безопасности на воде, защиты владельцев материнского капитала и трудоустройства на госслужбу.
Индексация социальных пенсий
С 1 апреля социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации на 10%. Как заверил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Обращаться никуда не нужно — индексация произойдет автоматически. Это пенсии по инвалидности, потере кормильца и другие.
В России, напомним, социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.
Защита владельцев маткапитала при приобретении жилья
Кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень, чтобы исключить случаи, когда, например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.
Безопасность на воде
С 6 апреля в России при проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий на внутренних водных путях (таких, например, как праздник «Алые паруса» или парусные регаты) в целях безопасности можно будет принять решение об ограничении или о запрете движения судов. Делать это будут по обращению организатора мероприятия.
Поддержка держателей ипотечных бумаг
С 19 апреля вступит в силу закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. В частности, денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков.
Электронное взаимодействие ведомств
С 28 апреля органы исполнительной власти смогут получить в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В этом реестре находятся данные об актах гражданского состояния, например свидетельствах о рождении или о заключении брака. 
Требования к приему на госслужбу
С 29 апреля вводятся понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности». К функциям подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров отнесены поиск и привлечение кадров, оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, а также проверка их соответствия квалификационным требованиям. Отменяется проведение квалификационного экзамена.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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