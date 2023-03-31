Происшествия 31.03.2023 16:03
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31.03.2023 16:03
Жительница одного из многоквартирных домов по улице Гражданской в Красноармейском районе Волгограда подверглась нападению соседа. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 43-летнюю женщину накануне с травмой головы и колотой раной в живот доставили в больницу. Медики сообщили о криминальных травмах в полицию.
Установлено, что на женщину напал 49-летний сосед. Он находился в состоянии опьянения на лестной клетке и беспричинно стал проявлять агрессию к женщине.
- Затолкнув потерпевшую в свою квартиру, он нанес ей молотком удар по голове и отверткой в живот. После содеянного подозреваемый вытолкнул женщину на лестничную клетку, - рассказали в главке.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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