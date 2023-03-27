Происшествия

Бывший зэк без причин посреди улицы выбил глаз волгоградцу

Происшествия 27.03.2023 17:10
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27.03.2023 17:10


Житель Красноармейского района задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в минувшие выходные в больницу был госпитализирован 55-летний мужчина. Медики диагностировали у него тяжелую травму глаза. 

Как выяснилось, травму потерпевшему нанес 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Проходя мимо мужчины, который стоял у подъезда жилого дома, подозреваемый беспричинно нанес ему удар кулаком в лицо, попав печаткой в глаз. 

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждении уголовного дела по ст.111 УК РФ.

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