Бывший зэк без причин посреди улицы выбил глаз волгоградцу

Житель Красноармейского района задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в минувшие выходные в больницу был госпитализирован 55-летний мужчина. Медики диагностировали у него тяжелую травму глаза.

Как выяснилось, травму потерпевшему нанес 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Проходя мимо мужчины, который стоял у подъезда жилого дома, подозреваемый беспричинно нанес ему удар кулаком в лицо, попав печаткой в глаз.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждении уголовного дела по ст.111 УК РФ.