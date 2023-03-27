Бойцам СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды в Волгограде

В управлении Росгвардии по Волгоградской области в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации вручили государственные награды сотрудникам. Генерал-майор полиции Юрий Тупиков лично приветствовал отличившихся бойцов СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград».

Медали «За отвагу» вручены сотрудникам, принимавшим участие в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Указом Президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены пять бойцов.

– Уверен, что каждый из вас готов выполнить любую поставленную задачу по защите правопорядка. Желаю всем здоровья, счастья, успехов в службе. Семейного тепла и добра вам и вашим близким, которые всегда ждут вас дома, - подчеркнул Юрий Тупиков в ходе торжественного мероприятия.

В дополнение к ведомственным наградам волгоградцам вручили благодарности губернатора региона Андрея Бочарова.