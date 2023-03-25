Под Волгоградом инспекторы ДПС вытащили застрявший автомобиль пенсионера









Сотрудники ДПС спасли водителя застрявшего автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 24 марта в дежурную часть полиции Городищенского района области поступил сигнал о том, что в нескольких километрах от рабочего поселка Городище забуксовала машина.





Сотрудники госавтоинспекции поспешили на помощь и обнаружили застрявший на объездной дороге автомобиль «Джилли». За рулем находился 74-летний житель Иловлинского района.





Как выяснилось, мужчина решил срезать путь, съехал с основной дороги на проселочную, заблудился в малознакомой местности и застрял. Пенсионер несколько часов безуспешно пытался самостоятельно выбраться и был уже основательно изможден.

Инспекторы ДПС оказали помощь изрядно уставшему автомобилисту, вытащили его транспортное средство к проезжей части, где заблудившегося пенсионера уже ждали родственники.