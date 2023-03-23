В Волгограде банкротят завод стальных конструкций за налоговый долг в 41 миллион рублей

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит дело о банкротстве ООО «Завод стальных конструкций». Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, заявление о признании несостоятельным предприятия подано Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области.

На начало марта 2023 года ООО «Завод стальных конструкций», основной деятельностью которого является производство строительных металлических изделий, имело задолженность по обязательным платежам и страховым взносам в размере 41 020 429,67 руб., в том числе недоимка составляет 28 358 852,30 руб., пени - 10 406 082, 37 руб., штрафы - 2 255 495 руб.

Налоговики утверждают, что указанная задолженность образовалась в результате неисполнения должником обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, страховых взносов по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, а также в результате проведенных в отношении ООО «Завод стальных конструкций» мероприятий налогового контроля.

На данный момент вынесено решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества организации или передачу в залог без согласия налогового органа общей стоимостью 34 443 542.54 руб.

Судебное заседание назначено на 11 апреля 2023 года.

По последним данным, на ООО "Завод стальных конструкций" трудятся около 400 человек.

Напомним, недавно налоговики обращались в арбитражный суд с иском о признании банкротом Волгоградского электромеханического завода в связи с долгом в размере более 4 миллионов рублей. Однако во время судебного разбирательства задолженность предприятие погасило.