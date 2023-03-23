Экономика

В Волгограде банкротят завод стальных конструкций за налоговый долг в 41 миллион рублей

Экономика 23.03.2023 11:49
0
23.03.2023 11:49


Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит дело о банкротстве ООО «Завод стальных конструкций». Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, заявление о признании несостоятельным предприятия подано Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области.  

На начало марта 2023 года ООО «Завод стальных конструкций», основной деятельностью которого является производство строительных металлических изделий, имело задолженность по обязательным платежам и страховым взносам в размере 41 020 429,67 руб., в том числе недоимка составляет  28 358 852,30 руб., пени - 10 406 082, 37 руб., штрафы - 2 255 495  руб. 

Налоговики утверждают, что указанная задолженность образовалась в результате неисполнения должником обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование,  страховых взносов по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, а также в результате проведенных в отношении ООО «Завод стальных конструкций» мероприятий налогового контроля.

На данный момент вынесено решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества организации или передачу в залог без согласия налогового органа общей стоимостью 34 443 542.54 руб. 

Судебное заседание назначено на  11 апреля 2023 года.

По последним данным, на ООО "Завод стальных конструкций" трудятся около 400 человек. 

Напомним, недавно налоговики обращались в арбитражный суд с иском о признании банкротом Волгоградского электромеханического завода в связи с долгом в размере более 4 миллионов рублей. Однако во время судебного разбирательства задолженность  предприятие погасило. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.03.2023 15:49
Экономика 23.03.2023 15:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.03.2023 14:39
Экономика 23.03.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2023 14:32
Экономика 23.03.2023 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2023 10:41
Экономика 23.03.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2023 06:23
Экономика 23.03.2023 06:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2023 20:57
Экономика 22.03.2023 20:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.03.2023 13:50
Экономика 22.03.2023 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 13:20
Экономика 22.03.2023 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 12:55
Экономика 22.03.2023 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 10:09
Экономика 22.03.2023 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 09:56
Экономика 22.03.2023 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 09:44
Экономика 22.03.2023 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 09:42
Экономика 22.03.2023 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 14:41
Экономика 21.03.2023 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 14:34
Экономика 21.03.2023 14:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:49
В Волгоградской области подешевели помидоры и огурцыСмотреть фотографии
15:43
Трассу Волгоград-Калмыкия назвали одной из самых красивых для автопутешествий по РоссииСмотреть фотографии
15:43
Дмитрий Вельможко: в Волгоградской области сократилось количество убийств и грабежейСмотреть фотографии
15:29
«Следствие превратилось в цирк»: мать погибшего под Волгоградом срочника рассказала об эксгумации, подмене потерпевшего и очных ставкахСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде передали 10 госнаград родственникам погибших на СВО военнослужащихСмотреть фотографии
13:53
Чиновники предложили жителям Камышина сброситься на отлов бездомных собакСмотреть фотографии
13:45
Бочаров предложил создать Совет по развитию Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
«Шантажировал и подкупал»: в Волгограде возбудили дело на адвокатаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде в результате происшествия на желдороге повреждены вагоны и инфраструктураСмотреть фотографии
12:37
Вырубят только старые и сухие: волгоградцам обещают оставить большую часть соснового леса на «Лысой горе»Смотреть фотографии
12:16
Космос и астрофизика: в Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского стартовал конкурсный набор учениковСмотреть фотографии
12:02
Истязателя беременной волгоградки отправили на 4 года в колониюСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде банкротят завод стальных конструкций за налоговый долг в 41 миллион рублейСмотреть фотографии
11:46
Почти треть жителей ЮФО готовы взять кредит на ремонтСмотреть фотографии
11:26
В Волгоградской области мужчина взял 3,6 млн рублей в кредит и отдал их лжеброкеруСмотреть фотографии
11:08
Волгоградцы разбились насмерть в ДТП 23 марта в Воронежской областиСмотреть фотографии
10:51
Пора на грядки: в Волжском досрочно запускают дачные маршрутыСмотреть фотографии
10:37
«Нашли следы его босых ног»: в Котово продолжается поиск пропавшего Романа СеренкоСмотреть фотографии
10:27
В Камышине водитель из-за ЧП в салоне на ходу катапультировалась из автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
СК провел обыски в доме директора детского центра в Городище Натальи ЩербаковойСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде автобус возле ж/д вокзала сбил пенсионерку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
ФПСС в Волгоградской области запретили обирать должника до ниткиСмотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области погиб куривший на балконе 46-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:32
ФСБ в Волгоградской области задержала иностранца с партией героинаСмотреть фотографии
09:21
Минометчики уничтожили колонну условного противника в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:41
В Волжском фасады домов превратят в патриотические панноСмотреть фотографии
07:57
В центре Волгограда молодежь сойдется в стенке на стенкуСмотреть фотографии
06:23
Волгоградцы тратят почти 20 тысяч рублей в месяц на выживаниеСмотреть фотографии
22:00
Эксперты: в России через год число фейков может вырасти вдвоеСмотреть фотографии
21:28
Мобилизованный предприниматель Вячеслав Выборнов из Новоаннинска погиб на СВОСмотреть фотографии
 