В центре Волгограда молодежь сойдется в стенке на стенку

Общество 23.03.2023 07:57
0
23.03.2023 07:57
В парке Комсомольский сад Волгограда открывают сезон мужских игр. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, цель нового проекта – пропаганда здорового образа жизни, в рамках которого каждое воскресенье, начиная с полудня, в парке будут проводиться тренировки по общефизической подготовке, боксу, а также спортивные игры.
Так, желающие смогут попробовать свои силы в таких народных забавах, как «стенка на стенку» и в «киле» - русской игре в мяч, содержащей приемы футбола и силового единоборства.
Фото Максим Хмызов-Ченцов из группы ВКонтакте "Комсомольский сад"
ФПСС в Волгоградской области запретили обирать должника до нитки23.03.2023 09:40
Общество 23.03.2023 09:40
Минометчики уничтожили колонну условного противника в Волгоградской области23.03.2023 09:21
Общество 23.03.2023 09:21
В Волжском фасады домов превратят в патриотические панно23.03.2023 08:41
Общество 23.03.2023 08:41
Эксперты: в России через год число фейков может вырасти вдвое22.03.2023 22:00
Общество 22.03.2023 22:00
Мобилизованный предприниматель Вячеслав Выборнов из Новоаннинска погиб на СВО22.03.2023 21:28
Общество 22.03.2023 21:28
«Просто ошибка»: «Волгомясомолторг» опроверг нарушения в производстве мороженого22.03.2023 20:57
Общество 22.03.2023 20:57
«Это такая редкость!»: волгоградцев взволновала предстоящая вырубка деревьев в сосновом лесу22.03.2023 18:54
Общество 22.03.2023 18:54
Спецслужбы сообщили о достижении целей в Волгоградской области22.03.2023 18:25
Общество 22.03.2023 18:25
В Волгоград на пять дней привезут часть пояса Пресвятой Богородицы22.03.2023 17:55
Общество 22.03.2023 17:55
Губернатор Бочаров 22 марта попробовал себя в роли водителя газовоза22.03.2023 17:40
Общество 22.03.2023 17:40
С 30 марта запускают прямое авиасообщение между Волгоградом и Екатеринбургом22.03.2023 15:05
Общество 22.03.2023 15:05
«Чем ниже заработок, тем труднее»: больше половины волгоградцев не откажутся от iPhone ради работы22.03.2023 14:35
Общество 22.03.2023 14:35
В Волгоградской области забили первую сваю в фундамент комплекса СПГ22.03.2023 13:18
Общество 22.03.2023 13:18
В села Волгоградской области из-за разлива рек доставляют почту на лодках22.03.2023 11:14
Общество 22.03.2023 11:14
Спецслужбы уничтожают условных террористов в Волгоградской области22.03.2023 10:50
Общество 22.03.2023 10:50