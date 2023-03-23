В центре Волгограда молодежь сойдется в стенке на стенку









В парке Комсомольский сад Волгограда открывают сезон мужских игр. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, цель нового проекта – пропаганда здорового образа жизни, в рамках которого каждое воскресенье, начиная с полудня, в парке будут проводиться тренировки по общефизической подготовке, боксу, а также спортивные игры.





Так, желающие смогут попробовать свои силы в таких народных забавах, как «стенка на стенку» и в «киле» - русской игре в мяч, содержащей приемы футбола и силового единоборства.





Фото Максим Хмызов-Ченцов из группы ВКонтакте "Комсомольский сад"