Спецслужбы сообщили о достижении целей в Волгоградской области

В Волгоградской области 22 марта прошли командно-штабные учения. По информации Оперативного штаба, задачи решены в полном объеме, цели достигнуты.

Напомним, учения проходили сегодня на территориях Урюпинского и Новониколаевского районов Волгоградской области согласно ранее утвержденному Председателем НАК плану антитеррористических мероприятий. В частности, на объектах органов местного самоуправления отрабатывались спецслужбами мероприятия по пресечению террористического акта.

– В учении принимали участие группировка сил и средств оперативного штаба в Волгоградской области и оперативные группы муниципальных образований, – сообщают в Оперштабе Волгоградской области. – Результаты проведенных мероприятий будут рассмотрены на совместном заседании ОШ и АТК.