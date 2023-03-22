Спецслужбы уничтожают условных террористов в Волгоградской области

Общество 22.03.2023 10:50
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22.03.2023 10:50
В Волгоградской области сегодня, 22 марта, по решению председателя НАК, проводят антитеррористические учения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Оперативном штабе Волгоградской области, мероприятия проходят на территории двух районов – Урюпинского и Новониколаевского.
– В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2023 год, утвержденным Председателем НАК, 22 марта 2023 года на территории муниципальных образований Урюпинского района и Новониколаевского района Волгоградской области проводится командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах органов местного самоуправления», – сообщили в Оперштабе.
Жителей населенных пунктов просят не паниковать и не верить слухам, а также отнестись с пониманием к возможным временным ограничениям передвижения.
– Заслуживающая внимания граждан информация будет предоставляться незамедлительно, – уточняю спецслужбы.
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