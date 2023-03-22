Губернатор Бочаров 22 марта попробовал себя в роли водителя газовоза

Губернатор Волгоградской области 22 марта попробовал себя в роли водителя газовоза. Как сообщает ИА «Высота 102», за руль многотонной машины Андрей Бочаров сел в Быковском районе, где сегодня стартовало строительство малотоннажного комплекса СПГ.

Ранее информагентство сообщало, что Андрей Бочаров принял участие в выездном совещании на строительной площадке. В пристутствии волгоградского губернатора строители забили первую сваю в фундамент уникального для ЮФО завода. После этого Бочаров пообщался с водителями газовозов, а затем и сам проехал за рулем машины несколько сотен метров.





Компанию в этой поездке составил главе региона один из сотрудников специализированной организации, который вкратце описал преимущества данного транспорта.

– Сейчас вес у газовоза 44 тонны, – рассказал Бочарову попутчик, – но ездить на данной машине вполне комфортно. Оба сидения в кабине на пневматике, с подогревами, с подлокотниками. Есть и спальное место.

– Действительно, ощущение, что на легковушке едешь, – согласился губернатор.

Напомним, что строительство малотоннажного комплекса СПГ в Быковском районе Волгоградской области станет продолжением развития Южнокисловского месторождения природного газа, начатого в 2017 году. На предприятии будут производить полторы тысячи тонн СПГ в час. Сжиженный газ планируют поставлять в Волгоград для заправки транспорта, в том числе пассажирского.

Напомним, в июле 2022 года глава Волгоградской области проехал за рулем комбайна. В такой поездке Андрей Бочаров не смог себе отказать в ходе визита в АО «Аксайское».