Под Волгоградом мужчина, пытаясь согреться, погиб в результате пожара

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на пожаре погиб 74-летний мужчина. Трагедия разыгралась в поселке Киляковка накануне вечером. По предварительным данным, причиной пожара стал подключенный к сети обогреватель.

По информации следственных органов, пожар на улице Пригорная в поселке произошел около 18.00. Труп мужчины был обнаружен после того, как сотрудники ГУ МЧС ликвидировали возгорание.

– 20 марта в 19.00 в одноэтажном доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1949 года рождения. – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Предварительной причиной возгорания явился аварийный режим работы электропроводки.

Рядом с телом мужчины обнаружен обогреватель. Там же, по сведениям экспертов, находился и очаг возгорания.

– Кроме термических ожогов на трупе иных видимых повреждений не обнаружено. Организована проверка, – уточнила представитель СУ СКР.