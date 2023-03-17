Цифровизация школ: двухсотая публикация от журналистов Юга отметила успехи федерального проекта

Телеком 17.03.2023 10:08
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17.03.2023 10:08
Двухсотой работой от Юга на XII всероссийский конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» стала статья «Современную цифровую среду внедряют в школах и колледжах Ставрополья» корреспондента газеты «Ставропольская правда» Александра Мащенко.
В заявленной публикации автор осветил преимущества реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на примере школы №20, расположенной в окраинном районе города Невинномысска Ставропольского края. Благодаря подключению компьютерных классов к оптическому интернету у педагогов появилась возможность повысить качество преподавания. Журналист в статье отмечает, что с помощью цифровой связи значительно упрощен процесс участия школьников в олимпиадах и конкурсах от городского до федерального уровня. При подготовке ученики уверенно используют новые возможности для разработки научно-исследовательских проектов и мультимедийных презентаций.
— Даже в школах, расположенных в глубинке, сегодня не в диковинку 3D-принтеры, мощные ноутбуки, цифровые фотоаппараты, наборы для занятий по робототехнике. В населенных пунктах Ставрополья появляются детские технопарки, “Точки роста”, центры детского инженерно-технического творчества… Именно им, сегодняшним школьникам, в недалеком будущем разрабатывать прорывные технологии, конструировать беспилотные комбайны, создавать “умные дома”, — рассказал Александр Мащенко, корреспондент газеты «Ставропольская правда».
Журналисты общественно-политической газеты «Ставропольская правда», редакцию которой представляет автор статьи, постоянно освещают достижения региональной цифровой сферы и ежегодно участвуют в конкурсе «Ростелекома».
— Мы рады, что с каждым годом среди журналистов находят все больший отклик проекты цифровизации. Тем более, что во многих из них национальный провайдер принимает самое непосредственное участие. К примеру, в рамках проекта “Цифровая образовательная среда”, о котором рассказывает Александр Мащенко, “Ростелеком” за последних два года построил ИТ-инфраструктуру в более чем девяти тысячах образовательных организациях. С одной стороны, мы делаем цифровые технологии доступными технически, с другой, журналисты, рассказывая о преимуществах внедрения ИТ, мотивируют общество на прогрессивные изменения, — отметил Вячеслав Плеханов, директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге.
На портале конкурса «Вместе в цифровое будущее» уже размещено более тысячи публикаций, сюжетов, радиопрограмм и других работ в различных жанрах масс-медиа. В этом году помимо традиционных категорий журналисты могут заявить свои материалы в новых спецноминациях: «Цифровизация региональных госуслуг» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, «Научпоп про мобилу» в партнерстве с Tele2 и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде. Прием работ завершится 31 марта 2023 года. Победители помимо дипломов и ценных подарков получат возможность посетить технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также совершить путешествие на Камчатку. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены до 31 июля, федерального — до 30 сентября 2023 года.
Подробная информация о конкурсе «Вместе в цифровое будущее» доступна на официальном сайте проекта.
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