Волгоградцев хотят спасти от запредельных счетов за ОДН

В Волгоградской облдуме сформирована рабочая группа для подготовки предложений по внесению изменений в нормативные акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, эти изменения должны минимизировать расходы граждан на общедомовые нужды.

Напомним, решение о создании рабочей группы было принято по итогам заседания «круглого стола» , которое прошло 28 февраля на площадке регионального парламента.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что действующая с 1 сентября 2022 года модель расчетов за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества в многоквартирных домах, требует донастройки. В частности, необходимо предусмотреть механизм, чтобы управляющие компании были заинтересованы в поддержании домов в надлежащем состоянии, следили за состоянием сетей, а расходы за потери, возникающие при различных аварийных ситуациях и утечках, не перекладывались на плечи граждан.

В состав рабочей группы вошли депутаты облдумы, аудиторы, представители управляющих компаний и комитетов администрации Волгоградской области. Первое заседание рабочей группы состоится 16 марта.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о многочисленных случаях начисления сумм за ОДН, которые оказывались выше индивидуального потребления. Такие факты фиксировались и до 1 сентября прошлого года, когда вступили в действие новые правила расчета за коммунальные ресурсы. Кроме того, с 1 марта начала действовать еще одна методика при оплате ОДН.

Суть ее в том, что теперь оплата за общедомовые нужды полным рублем ложится на жителей. Раньше излишки за ОДН оплачивали УК, поэтому они были более заинтересованы в энергосбережении и приведении домов в надлежащее состояние. Теперь за все это будут платить жители.

К слову, невиданные суммы за общедомовые нужды некоторые волгоградцы уже получили в квитанциях за февраль. Так, жители домов на улице Дымченко рассказали, что за последний месяц зимы им начислили по 1 тысяче рублей за ОДН.

– Страшно представить, что нам управляющие компании "нарисуют" за март, – волнуются волгоградцы.