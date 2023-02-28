Общество

Требует донастройки: в Волгограде спецгруппа изучит новый порядок расчета платы за ОДН

Общество 28.02.2023 17:13
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28.02.2023 17:13


Рабочую группу по изучению ситуации с новым порядком расчета за общедомовые нужды (ОДН) создадут в Волгоградской области. Об этом сообщила сегодня, 28 февраля,  председатель думского комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству Валентина Гречина на круглом столе, посвященном этой теме.

В рабочую группу, по словам Гречины, войдут все заинтересованные структуры.

– В течение полутора месяцев мы планируем собрать соответствующие предложения, обобщить их, чтобы потом направить в правительство России. Вопрос затрагивает интересы наших жителей, и мы бы хотели, чтобы на федеральном уровне были дополнительно приняты нормативные решения, которые позволят минимизировать платежи граждан, учесть баланс интересов потребителей услуг, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, – сказала председатель думского комитета.


Напомним, что с 1 марта 2023 года тарифы по оплате ЖКУ в Волгоградской области не изменятся. Однако с 1 марта начнет применяться новый порядок расчетов нормативов на коммунальные услуги.

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Татьяна Текучева подчеркнула, что сейчас оплата за общедомовые нужды полным рублем ложится на жителей. Раньше излишки за ОДН оплачивали УК, поэтому они были более заинтересованы в энергосбережении и приведении домов в надлежащее состояние. На сегодняшний день этого нет.

По мнению Текучевой, важно предусмотреть механизм, чтобы управляющие компании стремились минимизировать потери при содержании общего имущества: следили за состоянием своих сетей, регулярно снимали и сверяли по факту показания соответствующих приборов учета, проверяли добросовестность жильцов-плательщиков.

Участие в «круглом столе» приняли депутаты регионального парламента и гордумы Волгограда, руководители профильных структур администрации области, мэрии Волгограда, представители Общественной палаты Волгоградской области, регионального центра «ЖКХ Контроль», АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», общественных объединений собственников МКД, управляющих компаний и эксплуатирующих организаций, а также по видеосвязи присутствовали уполномоченные лица органов местного самоуправления Волжского, Михайловки, Камышина, Урюпинска и Фролово.

На заседании прозвучало, что в Волгоградской области предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Помощь получают граждане, чьи жилищно-коммунальные расходы превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи - 22%. В 2022 году в регионе почти 72 тысячи семей со скромным достатком (пенсионеры, безработные и другие категории) получили помощь от государства. На эти цели из бюджета направлено более 1 миллиарда рублей. Среднемесячный размер субсидии на семью составил порядка 1850 рублей.

Фото: из архива ИА «Высота 102» / Волгоградской областной думы

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