Мошенник выманил у жителя Михайловки 1 млн рублей за криптовалюту





Оперативники из Волгоградской области задержали в Краснодарском крае 20-летнего подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, молодой человек в марте 2022 года убедил 22-летнего жителя Михайловки Волгоградской области перечислить ему 1 миллион рублей. Он обещал приумножить эти средства, вложив их в криптовалюту.

Свои услуги по инвестированию денежных средств в криптовалюту он рекламировал в Интернете.

После того, как инвестор из Волгоградской области потребовал возврата своих денег, лжеинвестор перестал выходить на связи и заблокировал надоедливого «клиента».

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Подозреваемый сознался в содеянном. По решению суда он взят под стражу.



