Мошенник выманил у жителя Михайловки 1 млн рублей за криптовалюту

Расследования 13.03.2023 09:42
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13.03.2023 09:42
Оперативники из Волгоградской области задержали в Краснодарском крае 20-летнего подозреваемого в мошенничестве.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, молодой человек в марте 2022 года убедил 22-летнего жителя Михайловки Волгоградской области перечислить ему 1 миллион рублей. Он обещал приумножить эти средства, вложив их в криптовалюту.
Свои услуги по инвестированию денежных средств в криптовалюту он рекламировал в Интернете.
После того, как инвестор из Волгоградской области потребовал возврата своих денег, лжеинвестор перестал выходить на связи и заблокировал надоедливого «клиента».
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Подозреваемый сознался в содеянном. По решению суда он взят под стражу.
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