

















Сегодня, 11 марта на территории бывшего завода «Химпром» в Кировском районе Волгограда методом планового подрыва взлетела на воздух оставшаяся после сноса легендарного цеха №40 труба. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, труба высотой почти в 80 метров оставалась единственным целым сооружением на месте, где когда-то производили карбид кальция.





Цех № 40 был введен в эксплуатацию 29 июня 1961 года. Карбид кальция, который здесь производили, пользовался огромным спросом как на территории Советского Союза, так и за рубежом. Он применялся в производстве удобрений, синтетического каучука, при проведении сварочных работ, его использовали при производстве других химических веществ.













Напомним, гигант химической промышленности был продан с торгов в 2019 году за 103 миллиона рублей, приобретателем огромной территории с цехами и оборудованием стало ООО «Промышленные технологии».







Сейчас здесь располагается «Волгоградский индустриальный кластер». На месте «Химпрома» возводится завод по производству метанола, также планируется наладить выпуск полиэтилена и полипропилена. Все последние годы на территории «Химпрома» производился снос корпусов и цехов.





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