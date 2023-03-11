Общество 11.03.2023 15:40
0
11.03.2023 15:40
Сегодня, 11 марта на территории бывшего завода «Химпром» в Кировском районе Волгограда методом планового подрыва взлетела на воздух оставшаяся после сноса легендарного цеха №40 труба. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, труба высотой почти в 80 метров оставалась единственным целым сооружением на месте, где когда-то производили карбид кальция.
Цех № 40 был введен в эксплуатацию 29 июня 1961 года. Карбид кальция, который здесь производили, пользовался огромным спросом как на территории Советского Союза, так и за рубежом. Он применялся в производстве удобрений, синтетического каучука, при проведении сварочных работ, его использовали при производстве других химических веществ.
Напомним, гигант химической промышленности был продан с торгов в 2019 году за 103 миллиона рублей, приобретателем огромной территории с цехами и оборудованием стало ООО «Промышленные технологии».
Сейчас здесь располагается «Волгоградский индустриальный кластер». На месте «Химпрома» возводится завод по производству метанола, также планируется наладить выпуск полиэтилена и полипропилена. Все последние годы на территории «Химпрома» производился снос корпусов и цехов.
Видео читателей ИА "Высота 102"
Подрыв трубы цеха бывшего «Химпрома» в Волгограде сняли с высоты11.03.2023 18:19
Общество 11.03.2023 18:19
В поселке Волгограда отремонтируют памятник истребителю МИГ-2111.03.2023 14:35
Общество 11.03.2023 14:35
На лодке среди льдин: жители хутора под Волгоградом сняли на видео экстремальную переправу11.03.2023 13:29
Общество 11.03.2023 13:29
На Мамаевом кургане в Волгограде прощаются с военным священником Георгием Лазаревым11.03.2023 12:26
Общество 11.03.2023 12:26
Под Волгоградом с почестями похоронили погибшего на Украине бойца ЧВК11.03.2023 11:48
Общество 11.03.2023 11:48
В Волжском у горе-матери забрали двоих детей11.03.2023 10:35
Общество 11.03.2023 10:35
«Соседей уже вывезли»: ранний паводок держит в напряжении жителей Волгоградской области11.03.2023 10:21
Общество 11.03.2023 10:21
В Волгограде снесут два аварийных дома за 1,6 миллиона11.03.2023 09:26
Общество 11.03.2023 09:26
Мобилизованных волгоградцев освободили от уплаты пени за коммунальные услуги11.03.2023 09:16
Общество 11.03.2023 09:16
В Волгограде проверят прочность скульптуры Родины-матери11.03.2023 08:17
Общество 11.03.2023 08:17
В Волгограде регоператора оштрафовали на 203 тысячи за повреждение ливневки мусоровозом10.03.2023 21:57
Общество 10.03.2023 21:57
Интрига разрешилась: спальные районы Волгограда зачистил от гигантских помоек коммунальный десант10.03.2023 21:21
Общество 10.03.2023 21:21
Волгоградские приставы присмотрели участок в Чечне в счет погашения долга10.03.2023 20:23
Общество 10.03.2023 20:23
После публикации «Высоты 102» о раненных на Украине волгоградцах СК начал проверку10.03.2023 18:32
Общество 10.03.2023 18:32
За проект ремонта «Царицынской оперы» в Волгограде заплатят 7,7 млн рублей10.03.2023 18:28
Общество 10.03.2023 18:28