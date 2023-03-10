Пятерых детей, отравившихся угарным газом в Волжском, выписали домой

Из Центра острых отравлений больницы №25 в Волгограде сегодня, 10 марта, выписали пятерых детей, получивших отравление угарным газом в городе Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения региона, состояние несовершеннолетних не вызывает опасений у медиков.

–Сегодня все дети выписаны, состояние относительно удовлетворительное. Продолжат наблюдение по месту жительства, – сообщили информагентству в облздраве в ответ на редакционный запрос.

Напомним, что на улице Луганской в доме №5 в Волжском вечером 5 марта помощь медиков потребовалась шестерым пострадавшим. Пятеро детей в возрасте от восьми до 16 лет, а также 43-летняя женщина получили отравление из-за неисправной работы газового оборудования в квартире.

В ходе оказания помощи пострадавшим отравление получили и работники скорой – два врача и четыре фельдшера. Вскоре после случившегося медики рассказали журналистам о том, что происходило на вызове. По их словам, на момент прибытия по адресу дети находились в бессознательном состоянии.