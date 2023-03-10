Водитель BMW устроил дрифт перед изумленными полицейскими в Волжском: видео

В городе Волжском Волгоградской области 20-летний водитель BMW вечером 9 марта устроил дрифт прямо на оживленном перекрестке. Молодой мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, которые по случайности оказались в числе «зрителей».





– Около 21.00 на проспекте Ленина в городе Волжском экипажем ДПС за грубое нарушение Правил дорожного движения – разворот поперек траектории движения потока, а также движение по встречной полосе был задержан водитель автомашины BMW, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование.

В главке региональной полиции уточняют, что в отношении 20-летнего дрифтера, составлены материалы по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ.

– Материалы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ будут направлены в суд. Водителю грозит до 6 месяцев лишения водительских прав, – сообщают в полиции.

В региональном ГУ МВД России также предоставили записи с камер наблюдения. Судя по ним, водитель иномарки был задержан при повторном «выступлении» на перекрестке. После первого дрифта под камерами молодой человек уехал в неизвестном направлении, однако спустя несколько минут вернулся на место и снова устроил опасные покатушки. В этот момент к невольным зрителям по случайности присоединились инспекторы ДПС, которые и задержали под занавес нарушителя.