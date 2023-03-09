Депутаты ГД могут запретить фото- и видеосъемку в школах: что думают волгоградцы

В Государственной думе рассматривается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках в общеобразовательных учреждениях. По замыслу авторов законодательной инициативы, производить запись в ходе учебного процесса его участникам можно будет только тогда, когда на это будет заранее получено согласие администрации школы. Как выяснили в ходе исследования аналитики SuperJob, данную инициативу ГД поддерживают лишь половина волгоградских родителей. Прочие опасаются потерять контроль над процессом.

– В Волгограде законодательную инициативу поддерживают 49% родителей школьников, – говорится в результатах исследования. – По мнению волгоградцев, дети не должны отвлекаться от учебного процесса, а объектом их внимания должны быть задачи и упражнения, а не экран смартфона. Против выступает каждый четвертый родитель (26%): они напоминают, что при необходимости именно видеозапись поможет привлечь к ответственности педагогов, нарушающих закон, — например, в случае оскорбления учеников или применения физической силы.

Больше того, многие родители склонны считать, что видеозапись уроков должна вестись постоянно. «Это дисциплинировало бы учителей, а отсутствующие ученики могли бы просмотреть запись и восполнить пробелы» – так заявляют сторонники постоянного наблюдения в школах.

В то время как родители не имеют единого мнения по данному вопросу, подавляющее большинство педагогов в Волгограде, согласно результатам исследования SuperJob, выступает против использования гаджетов детьми в ходе учебного процесса.

– Среди учителей уровень поддержки законопроекта заметно выше, чем среди родителей: 8 из 10 педагогов согласны с запретом. По их мнению, фото- и видеосъемка на уроках отвлекают и детей, и учителя: не всем педагогам комфортно работать под камерой. Только 9% опрошенных выступили против ограничений, заявив, что им скрывать нечего, – говорят авторы исследования.