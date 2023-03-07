Происшествия

Потерял управление. В Волгограде в массовом ДТП перевернулся внедорожник

Происшествия 07.03.2023 21:08
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07.03.2023 21:08


В Советском районе Волгограда сегодня, 7 марта, примерно в 18.40 столкнулись четыре автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», одна из иномарок перевернулась на крышу.  


— По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero двигался по проспекту Университетскому в сторону Кировского района, где напротив дома № 64 потерял управление и наехал на бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — От удара автомашина Mitsubishi столкнулся с автомобилем  Chevrolet Lacetti, который от удара наехал на стоявшие на запрещающий сигнал светофора иномарки Kia Sportage и Hyundai Solaris.


Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии никто не пострадал. Судя по кадрам с места ДТП, внедорожник Mitsubishi эвакуировали.  


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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